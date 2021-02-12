Военный комиссариат ДНР выдал первые удостоверения участника боевых действий

Решение о присвоении статуса участника боевых действий выносится в течение 30 дней. Фото: Управление Народной милиции ДНР

45 военнослужащих Донецкой Народной Республики получили удостоверения участника боевых действий. Об этом сообщил Донецкой агентству новостей военный комиссар ДНР, полковник Александр Мальковский.

— На данный момент рассмотрено 228 дел, из них принято 165 положительных решений. И уже 45 удостоверений выдано участникам боевых действий, — говорится в сообщении.

Напомним, что получить статус участника боевых действий можно не только в военном комиссариате, но также в ряде других государственных ведомств – Управление Народной милиции, МВД, МГБ и МЧС.

В будущем, данное удостоверение позволит военнослужащему получать соответствующее социальное обеспечение от государства.

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