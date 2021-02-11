Жители подконтрольного Киеву Донбасса: Солдаты ВСУ начали проводить странные опросы

Патрули ходят по квартирам и останавливают прохожих на улице. Фото: штаб ООС

На подконтрольной Киеву территории Луганщины солдаты вооруженных формирований Украины начали опрашивать местных жителей. Людей это обеспокоило.

Один из местных жителей, населенного пункта, который находится в зоне ответственности оперативно-тактической группировки ВСУ «Восток», позвонил на горячую линию министерства внутренних дел Луганской Народной Республики и заявил о странных опросах.

- Патрули военных ходят по квартирам, останавливают людей на улицах. Их расспрашивают о месте работы, должности, наличии семьи и детей, специальном образовании, инвалидности, узнают другую личную информацию, - приводят слова заявителя в МВД ЛНР. - Такое вторжение в личную жизнь возмущает местное население, а также внушает панику некоторым гражданам, потому что, по слухам, данная информация нужна военным для составления списков лиц, подлежащих эвакуации в случае обострения боевых действий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лицемерие и преступление»: В Донбассе отреагировали на скандальное заявление украинского министра о «медицинском геноциде» в Республиках

Главы МИД ДНР и ЛНР порекомендовали Украине заняться вопросами здравоохранения в своей стране (подробности)