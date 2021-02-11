Погода в Донецке на день: Днем 12 февраля ожидается дождь, вечером – снег

Погода 12 февраля будет переменчивой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В пятницу, 12 февраля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет и теплой, и морозной. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет колебаться от -9 градусов до +9.

- Облачная погода будет держаться в Донецке до самого вечера. Днем ожидается дождь, вечером - снег, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет +4 градусов ниже нуля, днем столбик термометра подымится – до +9 градуса, вечером столбик термометра зафиксирует 9 градусов мороза.

Скорость ветра до 15-20 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: Погоду в этот день предсказывала луна: если в эту ночь она была красноватой, следовало ожидать сильного ветра. А сильный ветер, в свою очередь, указывал на сырую погоду

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