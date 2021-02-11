18 января в Донбассе возобновит работу КПВВ «Еленовка»

Пропуск людей будет осуществляться с 9.00 до 16.30 Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В пятницу, 12 февраля, возобновит работу контрольно-пропускной пункт на линии разграничения «Еленовка», расположенный под Донецком. Об этом сообщили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

- Пропуск жителей будет осуществляться с 09.00 до 16.30, - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что для выезда из ДНР необходима регистрация на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба по коронавирусу.

Въезжающие по гумкоридору граждане должны заполнить бланк-согласие на обследование в условиях стационара. При желании можно платно сдать экспресс-тест на COVID-19 прямо на КПП и в случае отрицательного результата ограничиться самоизоляцией на дому.

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