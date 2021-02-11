В ЛНР заявили о нарушениях со стороны украинской армии

Зафиксированы взрывы и размещение вооружения. Фото: штаб ООС

Офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил о нарушениях со стороны украинской армии.

- Нашими наблюдателями зафиксированы взрывы на позициях 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Орехово, а также на позициях 59-й отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Луганское в ходе проведения инженерных работ, - сказал он.

Кроме этого, Филипоненко рассказал о размещении вооружения киевских силовиков вблизи населенного пункта на подконтрольной Украине территории Луганщины.

- В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ отмечено нахождение двух БМП-2 вблизи населенного пункта Новотошковское, - сообщил офицер пресс-службы УНМ Республики.

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