В Станице Луганской обнаружили тайник с украденными солдатами ВСУ боеприпасами

Оружие и боеприпасы найдены в колодце. Фото: штаб ООС

В Станично-Луганском районе обнаружен тайник боеприпасами, похищенными бойцами ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Схрон с боеприпасами находился в коллекторном колодце в Станично-Луганском районе, - сказал он.

В тайнике были снайперская винтовка Драгунова, четыре противотанковые гранаты, восемь ручных гранат РГН и более двух тысяч патронов разного калибра.

СБУ рассказала украинским журналистам, что схрон был организован еще в 2014 году якобы для проведения диверсионных действий.

- На самом же деле в 80-й бригаде проводятся следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности и хищениям со склада вооружения бригады, - отметил Филипоненко.

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