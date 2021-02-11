В Донбассе отреагировали на заявление украинского политика о вакцинации в ДНР и ЛНР

Полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего. Фото: ЛИЦ

На Украине заговорили о вакцинации в ДНР и ЛНР «Спутником V». Руководитель так называемого «министерства реинтеграции» Алексей Резников явил миру «глубокий анализ» ситуации с коронавирусом в республиках Донбасса.

Полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что «заботу» Украины Донбасс знает очень хорошо. Это и полная экономическая и гуманитарная блокада, узаконенная указом президента Украины, и обстрелы, которые продолжаются уже семь лет.

- Донбасс, который уже начал вакцинацию «Спутником V», киевские власти пытаются представить неким «полигоном для экспериментов», обвиняя Россию в «медицинском геноциде» с этой нелепой формулировкой за то, что гуманитарными поставками своей вакцины по просьбе Донецка и Луганска она спасает Донбасс, - говорит Владислав Дейнего. - Античеловечный эксперимент над своим населением уже седьмой год проводит как раз Украина. А тех, кто не поддаётся, пытается уничтожить физически: сжигая в Одессе и расстреливая на Донбассе, отправляя в мясорубку на линии разграничения и вытравливая коронавирусом.

Глава МИД ЛНР назвал слова Резникова - по меньшей мере лицемерием, а если копнуть глубже - преступлением. И даже не перед Донбассом, а перед жителями Украины.

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