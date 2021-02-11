В ДНР прокомментировали отказ Украины от российской вакцины

1 февраля в ДНР и ЛНР стартовала вакцинация Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы Наталья Никонорова заявила, что отказавшись от российских вакцин, украинские власти не думают о жизнях и здоровье миллионов жителей. Глава МИД Республики отметила, что Киев мог бы реально помочь своим же гражданам путем поставки действенной и безопасной российской вакцины.

- Но вместо этого украинские власти предпочитают продолжить абсурдную политизацию гуманитарной сферы и политику русофобии. Цена таким решениям – не только отделившийся Донбасс, не желающий больше быть частью этого государства, но жизнь и здоровье миллионов жителей Украины, - заявила Никонорова.

Полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы также отреагировала на высказывание министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Алексея Резникова о том, что республики Донбасса изолированы от экстренной медицинской помощи. Никонорова и порекомендовала Киеву сконцентрировать внимание на состоянии здравоохранения самой Украины.

Напомним, 1 февраля в ДНР и ЛНР стартовала вакцинация от коронавируса «Спутником V».

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