Донецкая фильтровальная станция временно приостановила работу

Работу планируется возобновить 12 февраля. Фото: ДФС

Временно приостановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Это связано с отключением электричества на предприятии. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Владимир Дубовка.

- С 8.00 ДФС остановила свою работу в связи с выполнением плановых работ на энергетическом оборудовании, - сказал он.

По данным замминистра, возможно сокращение подачи воды на 20% в Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском и частично Ленинском районах столицы.

- Кроме того, без водоснабжения осталось село Васильевка под Ясиноватой, - сообщил Дубовка.

Возобновление работы фильтровальной станции планируется 12 февраля.

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