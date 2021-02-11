В ДНР больше 8 тысяч пациентов продолжают лечение от коронавируса

За все время 12 267 человек победили коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным проведенных 10 февраля исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 205 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Проведено 401 исследование, из них выявлено 151 случай заболевания и у 54 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 22 221 человека. Из этого числа 12 267 жителей выздоровело. Зарегистрировано 1903 летальных случаев. Лечение продолжают 8051 пациент.

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