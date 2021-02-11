Коронавирус в ЛНР выявили еще у 25 жителей

За сутки от коронавируса выздоровели 24 человека Фото: Андрей АБРАМОВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ЛНР был выявлен еще у 25 жителей

- Всего по состоянию на 09.00 11 февраля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2787, - говорится в сообщении ведомства.

В Здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что за сутки выписано 24 человека.

Полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на Covid-19 2323 человека. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 241 случай смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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