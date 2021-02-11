ВСУ обстреляли поселки Гагарина и Жабуньки в ДНР

ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совестном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 29 единиц, - сказали в СЦКК.

В представительстве рассказали, что под огнем киевских силовиков оказались окрестности поселка шахты имени Гагарина - на горловском направлении, а также район поселка Жабуньки – на донецком направлении.

При обстрелах территории Республики применялись гранатометы и стрелковое оружие.

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