Выпустили 28 гранат: ВСУ обстреляли из гранатомета северный пригород Донецка

Обстрел велся со стороны подконтрольного украинским властям поселка Пески. Фото: штаб «ООС»

Сегодня днем украинская армия обстреляла поселок Жабуньки, расположенный рядом с Донецким аэропортом. По северному пригороду столицы ДНР киевские силовики выпустили двадцать восемь гранат из автоматического станкового гранатомета. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Противник открыл огонь в 12.55, стрелял со стороны подконтрольного киевским властям поселка Пески. При этом выпустил 28 гранат из автоматического гранатомета, - рассказали наблюдатели.

Напомним, что за минувшие сутки вооруженные формирования Украины открывали огонь и по югу Республики - один раз.

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