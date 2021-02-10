В ДНР требуют от Киева определиться с позицией по Минску

Сохранить статус-кво в условиях необъявленной войны Украине точно не удастся (архивное фото)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и парламенту незалежной пора определиться - оставаться в Минском процессе или официально выйти из него. Об этом сообщила полпред ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

Напомним, совсем недавно руководитель украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук заявил на одном из киевских телеканалов о фактическом отсутствии перемирия в Донбассе и поддержал идею силового противостояния Украины с ДНР и ЛНР.

- В одном Кравчук прав: пора начинать говорить правду. Мы требуем от Киева, наконец, определиться насчет дальнейших действий - или Украина остается в Минском процессе и подтверждает свое следование комплексу мер на уровне Верховной Рады и президента, или же официально выходит из него, - цитирует заявление Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

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