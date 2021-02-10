Украинская армия обстреляла юг ДНР

Противник продолжает нарушать условия перемирия. Фото: штаб «ООС»
За истекшие сутки территорию ДНР украинские силовики обстреляли один раз. Огонь вели по югу, на мариупольском направлении. Об этом заявили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- За прошедшие сутки общее число нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз. Противник выпустил по югу Республики 10 боеприпасов, - рассказали наблюдатели.
В представительстве уточнили, что украинские боевики вели огонь по окрестностям села Коминтерново - с применением АГС.
Информации о пострадавших и повреждениях нет.
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