Украинская армия обстреляла юг ДНР

Противник продолжает нарушать условия перемирия. Фото: штаб «ООС»

За истекшие сутки территорию ДНР украинские силовики обстреляли один раз. Огонь вели по югу, на мариупольском направлении. Об этом заявили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За прошедшие сутки общее число нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз. Противник выпустил по югу Республики 10 боеприпасов, - рассказали наблюдатели.

В представительстве уточнили, что украинские боевики вели огонь по окрестностям села Коминтерново - с применением АГС.

Информации о пострадавших и повреждениях нет.

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