11 января в Донецке будет пасмурно, пройдет небольшой дождь

На протяжении всего дня в Донецке будет пасмурно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На протяжении всего дня 11 февраля в столице Донецкой Народной Республики будет облачно, утро пройдет без осадков. Днем синоптики прогнозируют дождь, который к вечеру прекратится.

Утром столбики термометров покажут +1...+3 градуса тепла, к вечеру воздух прогреется до +5...+6 градусов по Цельсию.

Ветер южный, будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 760-758 мм ртутного столба.

11 февраля церковь отмечает перенесение мощей святого Игнатия Богоносца. В давние времена предки обычно слушали лес: если шумел - то ожидали оттепели. Считалось, что с 3 по 11 февраля проходит семь морозных утренников, когда морозы особенно сильные. В этот день погода часто бывает переменчивой, потому и говорили о ней «и теплом приласкает, и морозом отдубасит».

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