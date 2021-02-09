В ДНР средний размер пенсий превысил 8600 рублей

Повышенные пенсии в январе получили 653,4 тысячи жителей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР средний размер пенсионных выплат с учетом январского увеличения превысил 8600 рублей. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в Министерстве труда и социальной политики.

С 1 января по указу Главы ДНР Дениса Пушилина были увеличены пенсии всем категориям жителей Республики на 17 процентов.

- В результате размер минимальной пенсионной выплаты составил 5616,00 рублей (на 806 рублей выше, чем в декабре прошлого года). Средний размер пенсионной выплаты – 8669,84 руб. (на 1220,80 руб. выше, чем в декабре 2020 года), - говорится в сообщении.

Повышенные пенсии в январе получили 653,4 тысячи жителей. До этого пенсии в Республике увеличивались шесть раз. За последние четыре года средний размер пенсионной выплаты вырос более чем в два раза. В январе 2017 года он составлял 3 997,84 рублей. Следующее повышение ожидается с 1 июля 2021 года.

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