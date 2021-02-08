И тут Остапа понесло: На Украине размечтались о проведении Генассамблеи ООН в донбасском поселке Нью-Йорк

В Новгородском задолго до переименования были АЗС «Нью-Йорк» и улица Нью-Йоркская. Фото: toretsk.city

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести в донбасском поселке Нью-Йорк заседание Генассамблеи ООН. Или на худой конец собрать заседание Совета безопасности ООН.

А размечтался министр после разговора по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, уроженцем американского Нью-Йорка. Как раз накануне в комитете Верховной рады поддержали проект постановления о переименовании поселка Новгородское в Нью-Йорк. И вдохновленный Кулеба в передаче на украинском радио согласился с предложением свозить Блинкена в этот поселок, который находится на подконтрольной Киеву территории недалеко от линии фронта – всего в нескольких километрах от республиканской Горловки.

Поселок известен своим фенольным заводом, запашок от продукции которого исходит на многие километры вокруг. Фото: metinvestholding.com

Более того, Кулеба считает, что МИД справится с задачей проведения заседания Генассамблеи или Совета безопасности ООН. Хотя на самом деле в донбасский поселок первым должен выехать десант во главе с Гретой Тунберг. Нью-Йорк известен своим фенольным заводом и отстойником, которые могут наделать много экологических бед на сотни километров вокруг.

Но в Киеве стремятся поскорее извлечь политические дивиденды от возвращения поселку первоначального названия. Даже при обсуждении переименования в Верховной раде был приведен аргумент о «пророссийскости» названия Новгородское.

Отметим, что название Нью-Йорк появилось на картах России в 1846 году. Хотя селение образовалось в начале 19-го века. Оно было основано немцами-менонитами, которых пригласила на территорию Российской империи Екатерина Вторая. А название Нью-Йорк, по версии историков, поселок получил благодаря владельцу паровой мельницы Унгерну. Тот совершил путешествие в США. И по возвращению предложил назвать селение Нью-Йорком – как в Америке. Тем более, что официального названия у поселка не было.

В 1951 году поселок получил русское название Новгородское. Фото: vk.com/club81895344

В сталинские времена менонитов депортировали в Амурскую область, где они организовали поселение с одноименным названием. А в 1951 году поселок в Донбассе получил русское название Новгородское – такое решение принял президиум Верховного Совета УССР. И вот теперь процесс декоммунизации и дерусификации в названиях населенных пунктов Украины докатился и до Новгородского.

Чтобы ускорить процедуру, инициативная группа местных жителей год назад в Крещенский Сочельник подарила президенту Владимиру Зеленскому пряник, по форме напоминающий очертания Украины. Гарант расплылся в улыбке, когда узнал про Нью-Йорк. Есть повод похвалиться перед американскими правителями: «В Техасе есть город Одесса, а на Украине - Нью-Йорк».

Зеленский обрадовался не прянику, а возможностью похвастаться перед американцами. Фото: Фейсбук/Владимир Зеленский

Только жителям Украины и Донбасса от переименований один горький осадок. Зеленский не выполнил своего главного обещания – не принес мир. А теперь еще активно готовится к активизации боевых действий. Поэтому вряд ли существование донбасских нью-йоркцев станет лучше, чем у новгородцев. Расчет на всемирную славу и потоки туристов – лишь мечты на уровне васюковцев из незабвенного произведения «12 стульев». Помните, как они с детской наивностью слушали великого комбинатора Остапа Бендера, обещавшего необыкновенный расцвет их деревне?!

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