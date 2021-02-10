В Луганской лаборатории будут проводить до 200 исследований на COVID-19 в сутки

На проведение одного ПЦР-исследования медики тратят в среднем 6-8 часов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Луганске на базе лаборатории особо опасных инфекций была запущена лаборатория ПЦР с новым оборудованием, которое позволит проводить более 200 исследований на коронавирус в день. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Республики, главврач Луганской республиканской СЭС Дмитрий Докашенко.

- Со 2 февраля у нас появилась возможность проводить более 200 исследований в день на современном оборудовании, которое получили в конце 2020 года. Это улучшит качество диагностики коронавирусной инфекции, что, в свою очередь, повлияет на стабилизацию эпидемической ситуации в целом, - подчеркнул главный санитарный врач.

Уточняется, что ранее лаборатория ежедневно проводила до 150 исследований на COVID-19. Проведение одного исследования занимает у медиков порядка 6-8 часов.

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