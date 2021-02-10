В прежнем режиме: В ЛНР разрешат свадебные церемонии и работу общепита

В республиканские ЗАГСы вернутся торжественные росписи. Архивное фото Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗАГСам Луганской Народной Республики вновь разрешили проводить торжественную роспись для молодоженов. Коронавирусные ограничения послабят с 12 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Республики.

- Отменить ограничения касательно временного приостановления оказания услуг отделами ЗАГСов по проведению государственной регистрации брака в торжественной обстановке с 12 февраля 2021 года, - говорится в сообщении чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР.

Кроме того, в Республике отменят ограничения, действующие для предприятий общепита - в частности, их работы до 19.00.

Уточняется, что такое решение в Республике приняли после того, как министр здравоохранения Наталия Пащенко и главный санитарный врач Дмитрий Докашенко отчитались о стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 в ЛНР.

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