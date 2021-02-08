В Луганске пожарные спасли мужчину и женщину

Женщина была без сознания. Фото: МЧС ЛНР

7 февраля пожарные спасли двух жителей многоэтажки в Луганске. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

Пожар произошел в квартире на пятом этаже девятиэтажки в квартале Якира. Когда приехали спасатели, они увидели, как из-под двери валит дым. Входную дверь вскрыли специальным инструментом. В условиях сильного задымления в работу включилось звено газодымозащитной службы.

- В комнате на кровати спасатели обнаружили 50-летнюю женщину, которая была без сознания, а также 51-летнего мужчину. Он был в сознании, – отметили в МЧС.

Начальник караула Никита Процайло, командиры отделения Илья Лаврухин и Виталий Милосердов, а также старший пожарный-спасатель Сергей Трухин вынесли пострадавших на улицу и оказали им доврачебную помощь.

Бригада «скорой» диагностировала у обоих жильцов алкогольное опьянение и отравление продуктами горения. Погорельцы от госпитализации отказались. Со слов соседей, сожители злоупотребляли алкоголем, электричество в их квартире было отключено за неуплату. А причиной опасного для жизни задымления стало пригорание пищи на плите в кухне.

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