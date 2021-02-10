Жителям прифронтовых поселков в ЛНР передали продукты питания

В прифронтовых поселках Южная Ломоватка, Анновка и Вергулевка прошла выдача продуктовых наборов жителям. Фото: mir-lug.info

47 продуктовых наборов получили нуждающиеся жители из поселков городского типа Южная Ломоватка, Анновка и Вергулевка Луганской Народной Республики. Помощь была оказана в рамках проекта «Волонтер» активистами движения «Мир Луганщине». Об этом сообщили в пресс-службе движения.

- Помогли людям, которые в силу разных причин оказались в трудной жизненной ситуации. Передали им продукты питания - консервы, шпроты, овсяные хлопья, консервированные фасоль, кукурузу и горошек, маринованные грибы, огурцы, майонез, кетчуп, сгущенное молоко и соки, - рассказали волонтеры.

Жители благодарны за оказанное им внимание.

- И признательны за неоднократную помощь тем, кто проживает вблизи линии разграничения, - отметил председатель первичного отделения «Южная Ломоватка» Брянковского отделения ОД «Мир Луганщине» Сергей Штепа.

Читайте также

В ЛНР неравнодушные прохожие спасли двоих обмороженных мужчин

Один из них потом сбежал из больницы (подробнее)