В ЛНР неравнодушные прохожие спасли двоих обмороженных мужчин

Обмороженных бомжей везли в больницы на «скорой». Фото: МЧС ЛНР

В МЧС ЛНР рассказали, что количество пострадавших от морозов увеличилось на двоих жителей.

6 февраля вечером в Стахановскую горбольницу «скорая» привезла 66-летнего мужчину, которому поставили диагноз алкогольное опьянение, обморожение кистей обеих рук 1-й степени. Службу «103» вызвали неравнодушные жители, обнаружившие пенсионера спящим на лавке остановки общественного транспорта на проспекте 50 лет Октября. На следующий день пациент, оживший благодаря врачам, удрал из больницы.

А сегодня, 8 февраля, в 7:30 в травматологическое отделение Краснолучской больницы «Княгининская» госпитализировали 47-летнего мужчину с диагнозом закрытый перелом левого бедра, обморожение стоп первой степени, общее переохлаждение.

Скорую помощь вызвал случайный прохожий. К нему в 4-м микрорайоне, возле мусорных баков, обратился уличный бродяга с просьбой вызвать медиков. У него самого телефона не было. Пока пациент не предпринимает попыток покинуть лечебное заведение.

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