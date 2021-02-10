За сутки в ДНР выявили 155 новых носителей COVID-19

Медики отмечают некоторую стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

155 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией зафиксировали за истекшие сутки в ДНР. Такие данные обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 9 февраля медики провели 514 лабораторных исследований, из них выявили 128 случаев заболевания, а у 27 пациентов диагноз «COVID-19» установили на основе анализов, - рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что за указанный период были также выявлены 56 пневмонийных больных - это на 8 человек меньше, чем днем ранее.

Всего за все время пандемии в Республике подтвердили 22 016 случаев заражения жителей новой коронавирусной инфекцией. От нее продолжают лечиться 8 172 больных, на поправку пошли 11 958 пациентов. Общее количество смертей от COVID-19 в ДНР составило 1 886.

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