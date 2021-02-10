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Из-за порыва водовода больше 2 500 жителей Енакиево остались без воды

Вследствие аварии был обесточен частный сектор города
Ирина ДМИТРИЕВА
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Без воды остались жители частного сектора. Архивное фото

Без воды остались жители частного сектора. Архивное фото

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Больше двух с половиной тысяч абонентов города Енакиево в ДНР остались без воды из-за порыва магистрального водовода. Вследствие аварии проблемы с водоснабжением возникли в частном секторе города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- В поселке Булавинское города Енакиево произошел порыв на магистральном водопроводе диаметром 800 миллиметров. Без воды остались 2 578 жителей частного сектора, - рассказали в ведомстве.

Спасатели уточнили, что авария случилась 10 февраля. В данный момент специалисты устраняют ее последствия, ведутся ремонтные работы.

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