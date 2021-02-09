В Донецке перекрыли канал бесконтактной торговли наркотиками. Фото: МВД ДНР

Сотрудники МВД ДНР задержали дончанина, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики.

- Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств МВД ДНР привлекли к уголовной ответственности горожанина за незаконное хранение и сбыт наркотических средств. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы, - говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался ранее судимый 35-летний горожанин. По месту жительства у него обнаружено и изъято 65 культивируемых кустов конопли, две трехлитровые банки и два пакета с каннабисом общим весом около 113 граммов, а также шесть пластиковых емкостей, стеклянную банку, бумажный сверток и три пакета с галлюциногенными грибами - всего около 45 граммов.

Мужчина выращивал наркотические средства с целью сбыта бесконтактным путем. Возбуждены соответствующие уголовные дела.

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