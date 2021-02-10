В ЛНР от коронавируса выздоровели 2 299 человек

С 1 февраля желающие могут привиться от коронавируса российским препаратом «Спутник V» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Число жителей ЛНР, выздоровевших от COVID-19, превысило две тысячи человек - из общих 2 762 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Выписаны полностью выздоровевшими и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 2 299 человек, - рассказали в ведомстве.

При этом уточнили, что за последние сутки на территории Республики были зарегистрированы два летальных случая от болезни. Таким образом, за все время пандемии в ЛНР от коронавируса скончались 240 пациентов.

Напомним, 1 февраля в ЛНР началась вакцинация от коронавируса. В министерстве здравоохранения Республики сообщили, что в числе первых сделать прививку смогут медики, педагоги и отдельные категории сотрудников правоохранительных органов.

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Тем, кто еще не подал заявление на получение выплаты, следует обратиться в органы соцзащиты (подробнее)