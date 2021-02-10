В Луганске выплатят компенсацию пострадавшим от агрессии ВСУ

Трудно подсчитать урон, нанесенный за годы войны мирным жителям Донбасса. Архивное фото Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Луганске начался очередной этап выплаты единовременной компенсации за вред, нанесенный мирным гражданам в результате агрессии ВСУ. Об этом сообщили в администрации города.

- Проходит очередной этап выплаты единовременной компенсации согласно постановлению Совета министров ЛНР от 20 марта 2018 года №145/18, - рассказали в мэрии.

Для получения компенсации следует обратиться в отделение Госбанка или почтовой связи Республики. Тех, кто еще не подал заявление на выплату, просят обратиться в управление труда и соцзащиты населения администрации Луганска по адресам:

Артемовский район - квартал Ленинского Комсомола, 11, каб. 120, тел.: (0642) 34-91-72;

Жовтневый район - квартал Волкова, 30а, каб. 3, 4, 13, тел.: (0642) 41-34-14;

Ленинский район - ул. Котельникова, 17, каб. 13, тел.: (0642) 50-21-44;

Каменнобродский район - ул. Карла Либкнехта, 9, каб. 7, 107, тел.: (0642) 93-12-32.

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