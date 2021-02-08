Стало известно, кому из жителей республик Донбасса проиндексируют украинские пенсии

У обычных пенсионеров прибавка будет мизерной. Фото: Скриншот видео «Ощадбанк»

С 1 марта на Украине начнется ежегодная индексация пенсий. Выплаты увеличатся до 11 процентов. В том числе и у пенсионеров ДНР и ЛНР. При этом размер прибавки будет зависеть от зарплаты и стажа пенсионера. Однако прибавку к пенсии получат не все.

По информации пресс-службы Кабинета министров Украины, повысится только расчетный размер средней зарплаты за три года, на основании которой считается пенсия. А пенсии в незалежной считаются по следующей формуле: средняя зарплата за последние три года (по стране) × соотношение собственной зарплаты к средней по стране × стаж в годах × 1%:

Надбавки за сверхстаж, различные доплаты при этом учитываться не будут.

Обладатели пенсии в размере 9090 гривен (23600 рублей) – а это в основном шахтеры и металлурги - могут рассчитывать на прибавку около 1 тысячи гривен (2600 рублей).

Без прибавки же останутся получатели максимальной пенсии. А также те, кто по формуле заработал на пенсию, размер которой меньше 11% от минимальной.

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