В апреле в ДНР пройдут выборы в Молодежный парламент

Молодежный парламент был создан в 2019 году, как постоянно действующий консультативный орган при Народном Совете ДНР. Фото: mpdnr.ru

Проведение выборов в Молодежный парламент Донецкой Народной Республики назначили на апрель 2021 года. К выборам в депутаты допускаются кандидаты возрастом от 18 до 35 лет. Об этом заявили в организационном комитете по выборам в МП.

- Приняли решение провести выборы в апреле 2021 года, - рассказали в оргкомитете, уточнив при этом, что уже определен состав Временной молодежной избирательной комиссии.

Как и сейчас, молодежный парламент II созыва будет состоять из 50 депутатов и такого же резерва. Кандидатом в депутаты может стать гражданин Республики в возрасте от 18 до 35 лет - учащийся или аспирант вуза, общественник или волонтер, словом, любой представитель молодежи, у которого имеются достижения в рабочей, общественной, спортивной, научной или иного рода деятельности.

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