Подарки на 14 февраля в Донецке в 2021 году: С 12 по 14 февраля в «Грин Плаза» можно будет выбрать изделия ручной работы

С 12 по 14 февраля в «Грин Плаза» можно будет выбрать изделия ручной работы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

С 12 по 14 февраля в Донецке в торгово-развлекательном центре «Грин Плаза» 21 народный умелец представит свои уникальные работы ко Дню Святого Валентина. Об этом «КП» сообщила администратор праздничной продажи изделий ручной работы «Art Город» Татьяна Овчарова.

- Свои работы представят мастера по росписи пряников, мыловарению, сладким подаркам и не только, - рассказывает Татьяна. – Популярностью пользуются цветы из конфет и подарки-шокобоксы.

Шокобоксы – это стильные коробочки-шкатулки со сладостями.

- На компьютере разрабатываем конфигурацию будущих коробок, подбираем тематические картинки, фотографии, орнамент, а затем уже готовые раскройки выводим на бумагу и вырезаем, - говорят мастера.

На площадке изделий ручной работы будут проходить и бесплатные мастер-классы по росписи имбирных пряников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мать-героиня из Донецка Светлана Дзюба: Одной воспитать пятерых детей тяжело, но возможно

Корреспондент «КП» побывал в семье, где роль мамы и папы выполняет одна женщина, которую Глава ДНР наградил медалью «За заслуги в воспитании детей» (подробнее)