10 февраля в Донецке будет дождь, +3 градуса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 10 февраля будет сплошная облачность. Дождь.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от плюс одного до плюс трех градусов.

В течение суток ветер будет дуть в южном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Ефрема Сирина. В народе этот день называли Ефрем Ветродуй. Люди боялись ветра 10 февраля, поскольку он предвещал сырое, холодное лето. Поэтому и говорили: «Не к добру летнему Ефремов ветер». Еще до нас дошли наблюдения за снегом: если выпавший ночью снег останется на ветках деревьев, то и на земле не растает.

По прогнозам синоптиков, 11 февраля будет сплошная облачность, на несколько градусов потеплеет. Без осадков.

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