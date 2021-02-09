13 февраля в Донецке пройдут мастер-классы по росписи имбирных пряников

Татьяна Овчарова сделала для влюбленных кофейные деревья Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В субботу, 13 февраля, в Донецке в торгово-развлекательном центре «Грин Плаза» пройдут мастер-классы по росписи имбирных пряников. Начало – в 12.00. Об этом «КП» сообщили организаторы.

Мастер по росписи пряников Юлия Олту уже напекла имбирных сердечек. Она будет проводить мастер-классы.

- Ждем всех желающих – не только влюбленных, но и детей. Будем расписывать пряники разноцветной сахарной глазурью. Съедобные валентинки достанутся участникам мастер-классов в подарок, - сказала «КП» Юлия.

Юлия Олту рассказала, что ее пряники из муки, сахара, масла и специй. В них кроме имбиря три сорта корицы, гвоздика, кардамон, анис и мускатный орех.

Как сообщала «КП», с 12 по 14 февраля в ТРЦ «Грин Плаза» 21 народный умелец представит свои работы ко Дню Святого Валентина. Площадка с уникальными изделиями будет работать с 10.00-19.00.

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