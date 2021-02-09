Наблюдатели ОБСЕ не приехали в Золотое-5 зафиксировать последствия обстрела школы украинскими боевиками

Международные наблюдатели не зафиксировали последствия обстрела школы украинскими боевиками. Фото: ОБСЕ

Представители миссии ОБСЕ не прибыли в Золотое-5 фиксировать последствия обстрела местной школы с украинской стороны. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские боевики в ночь на 8 февраля обстреляли школу в Золотом-5, здание получило повреждения.

- Представителями ЛНР в СЦКК передано письмо сотрудникам ОБСЕ по факту обстрела школы с просьбой зафиксировать этот факт. К сожалению, международных наблюдателей не заинтересовало это военное преступление, и патруль ОБСЕ на место обстрела так и не прибыл, - рассказал Яков Осадчий.

Он призвал мировое сообщество не оставлять без внимания вопиющие факты обстрелов гражданской инфраструктуры и требовать от украинской стороны детальных разбирательств по каждому факту с представлением результатов и наказания виновных.

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