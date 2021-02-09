В Донбассе американские журналисты готовят сюжеты для создания положительного имиджа ВСУ. Фото: штаб «ООС»

Корреспонденты из США, прибывшие в зону операции объединенных сил, готовят материалы, направленные на формирование положительного имиджа ВСУ и дискредитацию ЛНР. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- По данным наших источников, по указанию начальника штаба «ООС» Кидоня комбригу 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Швораку и группе 83-го центра информационно-психологических спецопераций поставлена задача оказать содействие журналистам американского информационного агентства Associated Press с целью подготовки сюжета о положительном имидже ВСУ с обвинением ЛНР в нарушениях норм международного гуманитарного права и блокировании работы КПП «Счастье», - рассказал официальный представитель Народной милиции.

По его словам, не исключено, что украинская сторона осуществит провокационный обстрел для вызова ответного огня.

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