Пловцы ДНР завоевали 38 медалей в Крыму. Фото: Минспорта Республики

В чемпионате и первенстве Крыма по плаванию, которые недавно прошли в Евпатории, участвовали и спортсмены Донецкой Народной Республики. Еще в соревнованиях принимали участие пловцы из городов Республики Крым, Ростовской области, Воронежской области и Краснодарского Края – всего более 500 спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

- По итогам трехдневной борьбы, наша команда заняла третье общекомандное место, завоевав 38 медалей (19 золотых, 10 серебряных, 9 бронзовых), - рассказали в Минспорта.

Отметим, что в чемпионате и первенстве Крыма по плаванию состязались шестнадцать пловцов из ДНР.

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