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Политика

В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику к Геевке

Об этом стало известно разведке ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики в нарушение перемирия зачастую размещают бронетехнику в жилых районах. Фото: Егор Пелепенко

Украинские боевики в нарушение перемирия зачастую размещают бронетехнику в жилых районах. Фото: Егор Пелепенко

В Донбассе украинские военнослужащие пригнали бронетехнику к селу Геевка. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отмечено нахождение двух боевых бронированных машин вблизи населенного пункта Геевка, - говорится в сообщении УНМ.

Между тем, сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции, а также запускать беспилотные летательные аппараты.

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