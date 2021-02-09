В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику к Геевке

Украинские боевики в нарушение перемирия зачастую размещают бронетехнику в жилых районах. Фото: Егор Пелепенко

В Донбассе украинские военнослужащие пригнали бронетехнику к селу Геевка. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отмечено нахождение двух боевых бронированных машин вблизи населенного пункта Геевка, - говорится в сообщении УНМ.

Между тем, сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции, а также запускать беспилотные летательные аппараты.

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