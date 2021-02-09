Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 155 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время в коронавирус в ДНР выявили у 121 86 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- За 8 февраля проведено 432 исследования, из них выявлено 137 случаев заболевания и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) от ковида находятся 8432 пациента, выписаны – 11 556 человек, летальных случаев – 1873. В ДНР работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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