От коронавируса в ЛНР за сутки умер один человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в ЛНР за сутки умер один человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 238 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - говорится в сообщении.

На сегодня в ЛНР коронавирус выявлен у 2742 человек. Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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