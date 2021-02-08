21-летний житель Тореза разгуливал по автовокзалу с боевой гранатой в кармане

Прохожие обратили внимание, что у парня из куртки торчит запал гранаты. Фото: МВД ДНР

Сотрудники полиции на автостанции в Торезе изъяли у 21-летнего местного жителя боевую гранату. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

В полицию о молодом человеке, который разгуливал по автовокзалу с боевой гранатой в кармане, сообщили бдительные прохожие. И действительно, стражи порядка обнаружили по описанию подозреваемого. Тот сидел на лавке возле одной из платформ. Парня досмотрели. В кармане куртки обнаружили гранату Ф-1 с запалом к ней. Также выяснилось, что задержанный был неоднократно судим.

По словам подозреваемого, гранату он нашел и хранил дома около полугода. Когда на запале проступили следы коррозии, якобы решил избавиться от гранаты, выбросив в водоем вблизи автостанции.

Действия молодого человека подпадают под ч. 1 ст. 256 УК ДНР. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей.

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