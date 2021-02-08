НМ ЛНР: Из Донбасса украинские военные вывозят взрывчатку в Болгарию, где делают мины и снаряды

Тротил вывозили на военных грузовиках. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские военные вывозят тротил с химического завода «Заря» в подконтрольном Киеву Рубежном для продажи болгарскому предприятию «Дунарит». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- По нашим данным, только в январе с территории «Зари» на грузовиках 92-й отдельной механизированной бригады было вывезено более 10 тонн тротила. Делалось это под видом химических средств защиты растений, - проинформировал Осадчий.

Он уточнил, что груз предназначен для болгарского предприятия «Дунарит», которое входит в состав военно-промышленного комплекса, специализирующегося на производстве противотанковых и противопехотных мин, артиллерийских и авиационных боеприпасов.

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