Жители Углегорска об освобождении города: Многие встречали ополченцев со слезами радости

Общий вид на город Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ополченцы были настроены решительно - они воевали за свою землю. У киевских военных шансов остаться в городе не оставалось: уходя, они обстреливали его со всей жестокостью, невзирая на то, что во время обстрелов получают ранения и гибнут мирные жители. Было разрушено множество жилых домов. Сводки обновлялись, не останавливаясь: «под обстрелом железнодорожный вокзал, Дворец культуры, стадион... школа-интернат, больница». Было полностью уничтожено троллейбусное депо, а в один из троллейбусов прямой наводкой попал украинский снаряд.

Углегорске троллейбусы, пострадавшие во время боевых действий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Коммунальщики приводят в порядок городские улицы на въезде в Углегорск Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С ужасом вспоминают оккупацию

Народное ополчение сформировалось в Углегорске 5 мая 2014 года. Защитники долгое время сдерживали попытки киевских силовиков ворваться в город. Однако 12 августа под натиском тяжелой техники в результате восьмичасовых боев город был потерян - ополченцы отступили в Енакиево.

Время оккупации украинскими военными местные жители вспоминают, как страшный сон. Украинские военные вели себя, как настоящие каратели. Множество случаев мародерства, воровства, кощунства по отношению к памятникам и личному имуществу граждан.

- Это тяжело вспоминать! У нас на самом въезде в город жила семья, зажиточная: отец несколько магазинов имел в городе, дом был очень хороший. Когда начались боевые действия, хозяева куда-то уехали. Потом в город зашли украинские военные, дом взломали, разграбили, вывезли все, что успели, - и не только оттуда, многие дома разграбили. Везде по городу были надписи с угрозами, сейчас даже еще можно найти, - рассказывает местный житель Иван.

Вид на остановку городского общественного транспорта из одного из разрушенных в результате обстрела домов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Однако это не сломило дух местных жителей. Большая часть из них ушла в ополчение, чтобы принять участие в Углегорской наступательной операции. Ожесточенные бои отнимали жизни многих ополченцев, которые, не страшась смерти, стремились освободить родной город.

«Я просила его не идти воевать, но он любил Донбасс»

Одну из таких трагических историй нам рассказала местная школьная учительница Людмила Ивановна. В первый день боев за город она потеряла единственного сына Геннадия, которому было 42 года.

- До войны он работал на шахте в Кировском, но, когда со стороны Шахтерска топтать мирные города поехали украинские танки, сказал, что такого быть не должно и нужно защитить свою землю. Сразу же пошел в ополчение. Помню, как мы сидели в подвале, прятались от очередного обстрела, а он позвонил мне и сказал: «Мам, не волнуйся, мы скоро их отсюда выгоним!» Я с двумя внуками в подвале молилась, лишь бы их уберечь. Никогда не думала, что мой сын погибнет, но перед самим началом наступления он позвонил мне и сказал, чтобы я не переживала за него, что он на учениях, а на самом деле это были боевые.

Людмила Ивановна потеряла единственного сына Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Дом, подвергшийся мародерству со стороны киевских силовиков Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Тяжелые бои с ног на голову перевернули жизнь некогда мирного города. Особенно трудный выбор предстояло сделать молодому поколению: бежать или сражаться.

Один из ополченцев, погибших при освобождении Углегорска, - Валентин Моногаев - не успел окончить университет. Ему было всего 19 лет, он только закончил первый курс, хорошо учился. Но когда в его дом пришла война, не стал прятаться за чужими спинами и встал на защиту Родины.

- Я его просила не идти воевать, но он любил Донбасс. Говорил, что будет защищать его любой ценой, даже ценой жизни. Помню, как пришел ко мне очень счастливый и показал военный билет. Я не знала, что делать - плакать или радоваться. Конечно, я его поздравила, но в душе было очень страшно. 28 января он сказал, что они куда-то едут, будет что-то страшное, но все будет нормально. Я даже представить не могла, что он погибнет. Но самым ужасным было ожидание. 31 января сказали, что он, скорее всего, погиб, но тело не нашли. Вот эти 4 дня адских переживаний, обстрелов, страха... 4 февраля его уже похоронили, - рассказывает бабушка погибшего ополченца Любовь Васильевна.

Встречали ополченцев с радостью

Освобождать город начали 29 января 2015 года. Велись очень ожесточенные, затяжные городские бои - выбивать украинских солдат приходилось буквально из-за каждого закоулка. В те январские дни вместе с освободителями города был Первый Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, который получил тяжелое ранение и вынужденно покинул поле боя. Ранение командира не сломило боевой дух ополченцев. Совсем наоборот - освобождать город принялись с новой силой. К 3 февраля ополченцы успели эвакуировать из города и расселить по общежитиям около трех тысяч мирных жителей.

Памятный митинг в честь 6 годовщины освобождения Углегорска Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Воспитанник военно-патриотического клуба Молодая гвардия - Юнармия стоит в почетном карауле возле мемориала погибшим освободителям города Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Горожане с благодарностью встречали освободителей, которые избавили Углегорск от оккупантов, неоднократно терроризировавших мирное население. Если украинским солдатам той зимой трудно было найти пропитание, то ополченцам, пришедшим освобождать город, местные жители отдавали многие припасы, которые могли выделить из своих закромов.

- Лишь бы Украина не вернулась в город, - приговаривали люди.

Многие со слезами радости встречали ополченцев.

- Среди них были наши мужья, отцы и дети! Те эмоции просто невозможно передать словами, - вспоминает Ирина Сергеевна.

Страшные страницы зимы 2015 года останутся шрамами на теле города еще многие годы. Местные жители считают долгом помнить подвиг героев ополчения. В день начала боев за освобождение Углегорска, несмотря на суровую минусовую температуру и снегопад, горожане вместе с военными и участниками боевых действий почтили память погибших воинов в поселке Каютино, с освобождения которого началась наступательная операция.

Девятиэтажка на окрание Углегорска, которая приняла на себя не менее 40 прилетов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава администрации Углегорска Сергей Захаров показывает новые лифты, установленные в восстановленных жилых домах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Город очень сильно пострадал - найти дом, который не задело в результате боев, почти невозможно. Но Углегорск постепенно оживает и становится все краше. Полностью восстановлен пакет коммунальных услуг, работают котельные, с электричеством и водой перебоев нет. Школа-интернат, в которой в свое время располагались киевские военные, полностью восстановлена и модернизирована, восстановили также больницу и железнодорожный вокзал, соорудили новые детские площадки.

Стараются забыть о страшных днях

В девятиэтажных домах на окраине города, в которых было насчитано не меньше 40 прилетов украинской артиллерии, полностью восстановили условия для проживания.

- Сейчас много людей возвращается обратно, очень много. Мы стараемся делать все, чтобы они смогли как можно быстрее забыть об ужасах войны. В девятиэтажках мы полностью заменили кровлю, поставили новые лифты, провели коммуникации, теперь люди могут жить с комфортом, - говорит глава администрации Углегорска Сергей Захаров.

Новые лифты в домах действительно интересны: при нажатии кнопки диспетчера активируется зашитая в систему сим-карта оператора «Феникс» и идет звонок напрямую в жилищно-эксплуатационное управление.

Рабочий проводит ремонтные работы в одном из пострадавших домов в центре Углегорска Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Восстанавливают абсолютно все дома, поврежденные в результате боев: как снаружи, так и внутри. Вместе с градоначальником мы посетили один из восстанавливаемых объектов. Работа в нем идет полным ходом - ставятся новые батареи, бойлеры, сантехника, проводится косметический ремонт. В восстановлении задействованы многие жители, которым нужны были рабочие места.

Сейчас Углегорск живет полноценной мирной жизнью: работает железная дорога, магазины, банки, школы, библиотека, стадион и больница. Те страшные события остались в глубокой памяти горожан. В городе работает рынок, пару лет назад открылся «Республиканский» супермаркет, приводят в порядок православный храм.

Читайте также

Президент «Справедливой помощи Доктора Лизы» Ольга Демичева: Мы будем помогать Донбассу, пока нам не скажут, что нужды в этом больше нет

Руководитель Международной общественной организации рассказала «Комсомолке» о том, как продолжает дело благотворителей (подробнее)