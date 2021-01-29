Президент «Справедливой помощи Доктора Лизы» Ольга Демичева: Мы будем помогать Донбассу, пока нам не скажут, что нужды в этом больше нет

Ольга Демичева много лет работает эндокринологом в клинике, читает лекции по всей России и пишет книги Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Представители Международной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» продолжают помогать Донбассу. Они ежедневно держат руку на пульсе происходящего. Причем не только дистанционно. Благотворители регулярно приезжают в Донецкую и Луганскую Народные Республики.

В начале года делегация во главе с президентом организации Ольгой Демичевой в очередной раз прибыла в Донбасс. Времени на интервью почти не было, поэтому общались во время поездок по больницам.

Ольга Демичева никогда не планировала заниматься большой благотворительностью. О деятельности Елизаветы Глинки она знала, но лично с ней общалась лишь однажды.

В организацию «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева пришла спустя два года после гибели Елизаветы Глинки

- С Елизаветой Петровной я была знакома не крепко. Мы не были одной командой и близко не дружили. Но один раз очень здорово поняли друг друга - когда создавали первый центр паллиативной помощи в Москве на базе клинической больницы №11, в которой я проработала больше тридцати лет, - вспоминает Ольга. - Эту больницу просто хотели закрыть, а здание передать Елизавете Петровне под нужды бездомных. Тогда она мне позвонила и сказала: «Да, не бойся. Не возьму я вашу больницу. Будем другие варианты рассматривать». Это был такой короткий момент единения, понимания и сотрудничества.

В организацию «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева пришла спустя два года после гибели Елизаветы Глинки.

- Ко мне обратился муж Елизаветы Петровны - Глеб Глинка - с просьбой войти в Правление организации. После гибели Лизы у членов фонда не получалось справляться со всем так, как это делала она. Появились злые языки, которые утверждали, что непонятно куда идут деньги. Глебу Глебовичу это было неприятно. И я в 2018 году вошла в Правление, а в марте 2020-го была избрана президентом организации. Осенью 2020 года мы впервые получили от правительства гранд на помощь детям Донбасса. Очень хочется помочь восстановиться вам таким образом, чтобы здесь все работало в лучшем виде. Чтобы настал такой день, когда нам скажут: «Ребята, спасибо, больше не надо, мы справляемся сами». Но пока этого не произойдет - мы будем помогать.

- Чем сейчас занимается благотворительная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы»?

- У нас есть миссия - мы продолжаем ту работу, которую начинала Елизавета Глинка. Она приезжала в Донбасс еще в 2014-м, когда здесь все только начиналось: страдали дети, были ранения, тяжелобольные не могли получить положенную помощь. Тогда она примчалась сюда и стала их спасать. По распоряжению Президента Российской Федерации власти Москвы передали Елизавете Глинке и ее организации двухэтажный особняк для размещения семей, нуждающихся в длительном лечении в Москве. Сейчас он носит название «Дом милосердия» имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого). И по сей день там живут до 14 семей с тяжелобольными детьми.

- В основном помогаете детям?

- Одно из основных направлений нашей работы - помощь тяжелобольным и раненым детям. Это ребята из зон военных действий и гуманитарных катастроф. Хотя, когда к нам обращаются взрослые, те, кому трудно, мы не можем сказать «нет» только потому, что человек вышел из детского возраста.

Представители Международной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» продолжают помогать Донбассу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Детей с какими диагнозами чаще отвозите на лечение в Россию?

- Мы забираем самых тяжелых, кому сегодня здесь в полном объеме помочь нельзя. Еще в 2018-2019 годах возили группами. Тогда была регулярная потребность в достаточно больших отправках - бортами Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Было много детей, которых не представлялось возможным транспортировать гражданской авиацией или поездом. Сейчас нуждающихся в медицинской помощи на территории России не стало меньше, но, чтобы не терять время в ожидании борта, мы организуем транспортировку в сопровождении бригад Всероссийского центра медицины катастроф «Защита». Если сопровождение не требуется, просто приобретаем билеты к месту лечения для детей и их родителей. В прошлом году у нас было только два борта. Еще один запланировали на начало этого года - ребенка нельзя было транспортировать гражданским самолетом даже в сопровождении медицинской бригады. Он нуждался в специализированном оборудовании. К сожалению, ребенок погиб - прогрессировала дыхательная недостаточность.

- Если помочь больному ребенку могут местные врачи, ваша организация помогает с лекарствами?

- У нас есть несколько направлений помощи детям. Прежде всего, это адресная помощь - организация или полное сопровождение лечения на территории Российской Федерации. Мы покупаем билеты туда и обратно, обеспечиваем проживанием, питанием и всем прочим, одеваем мамочек и деток по сезону, потому что они могут приехать на лечение летом и задержаться до осени. Есть и адресная помощь на территории Донбасса, о которой Вы сейчас спросили. Это отдельно взятые дети, по которым поступают заявки, и здесь им нужны лекарственные препараты, расходные материалы, индивидуальное питание и так далее. Мы помогаем и медицинским учреждениям, которые лечат тяжелобольных детей. К нам обращаются по поводу оборудования, терапевтических материалов.

- По долгу профессии регулярно общаемся с врачами. Некоторые из них рассказывали, что благодаря «Справедливой помощи Доктора Лизы» они прошли обучение в России.

- У нас есть отдельное направление помощи по образованию врачей. Помогаем медицинскому университету имени Горького, колледжу при медуниверситете - в основном литературой, учебными пособиями. Помогаем врачам, которые нуждаются в повышении квалификации в лучших медицинских учреждениях России. Проезд, жилье и сами курсы оплачиваем за счет организации. В прошлом году обучили больше десяти человек.

- Вы регулярно приезжаете в республики. Наблюдаете изменения?

- Донбасс развивается. Республикам помогают, но мне кажется, что помощь должна идти в разы больше. Потому что территориям нанесен большой ущерб. Потеряно много кадров. Много что разрушено. Конечно, видим и положительную динамику - появляется то, чего не было полгода назад, что-то становится лучше.

- Вам говорили, что внешне Вы похожи на Доктора Лизу?

- Мне часто это говорят. Не знаю, как на такое реагировать. На самом деле, это исключительно внешнее сходство - мы обе маленькие, светловолосые, с короткими стрижками. Так случилось, что я продолжаю дело Елизаветы Петровны. Я бы хотела не внешнего сходства, а внутреннего соответствия ее пути. И не важно, кто из нас как выглядит. Главное, что у нее всегда сердце болело за людей. Она жить не могла, когда кому-то было плохо. Для нее смысл был в том, чтобы помочь, сделать все возможное. Вот это надо в себе нести.

- Вам и команде организации получается соответствовать этому принципу?

- Мы все для этого делаем. У нас сейчас хорошие ребята в команде. Равнодушные не задерживаются. В благотворительности не место тем, кому просто нужно найти рабочее место. Здесь больше расходов. Как мы сюда приезжаем? За свой счет - обналичиваем всю зарплату и едем в Донбасс, так как тут российские карточки не работают. Если есть возможность, организация компенсирует билеты на самолет и гостиницу. Мы постоянно слышим, что у нас будто бы миллионы какие-то крутятся. На самом деле деньги, поступающие на благотворительный счет, должны быть использованы только для помощи подопечным. За каждую копейку нужно отчитаться. Мы передаем помощь от благотворителей благополучателям. Нужно иметь чистые руки - прилипнуть не должен ни один рубль. Это слишком дорого обойдется тем, кто ждет этой помощи.

Помогают врачам, которые нуждаются в повышении квалификации в лучших медицинских учреждениях России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Хотят создать больницу для людей без документов

Президент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева рассказывает, что помощь детям Донбасса - только часть благотворительной работы.

- Когда в 2007 году Лиза Глинка создала организацию, она предполагала помогать тем, кому не помогает никто, - говорит Ольга. - В основном оказывала поддержку бездомным, малоимущим, лежачим больным. Помощь тем, кто лишился крова, продолжается и сейчас. По-прежнему функционирует знаменитый «Подвал Доктора Лизы» на Пятницкой улице в Москве. В прошлом году наша организация открыла дневной центр для бездомных. Они там могут постираться, отдохнуть, чайку попить. Теперь мы хотим воплотить в жизнь мечту Лизы - создать больницу для людей без документов.

По словам президента организации, для реализации задуманного нужна 600-коечная больница, рассчитанная на Москву и область.

- Накануне поездки я встречалась с советником Президента и объяснила ситуацию с бездомными в России. Мы договорились, что один из госпиталей, построенных для людей с коронавирусной болезнью, после эпидемии может стать больницей для людей без документов.

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