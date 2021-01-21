Последователи дела Доктора Лизы продолжают помогать детям Донбасса

Президент организации Ольга Демичева Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Представители Международной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» ежедневно держат руку на пульсе происходящего в Донбассе. Причем не только дистанционно. Благотворители четыре раза в год приезжают в Донецкую и Луганскую Народные Республики.

В начале года делегация во главе с президентом организации Ольгой Демичевой в очередной раз прибыла на встречу с теми, кто нуждается в помощи. Сначала посетили Луганск. В рамках благотворительной миссии «Рождество для детей Донбасса» они навестили ребятишек в Республиканской детской клинической больнице и вручили юным пациентам подарки. Обсудили с медиками дальнейшее сотрудничество. Пообещали не останавливать помощь.

За спасенные жизни детей представители Доктора Лизы получили благодарность от Правительства Республики.

Визит в Донецкую Народную Республику начался со встречи в донецком офисе «Справедливой помощи». Он же выполняет и функцию музея Елизаветы Глинки. Сюда пришли те люди, которые были лично знакомы с Елизаветой Петровной.

Продолжили дело Елизаветы Глинки

Председатель временной комиссии Народного совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины, Юрий Покинтелица вручил членам организации благодарности.

- За то, что вы продолжаете движение нашей маленькой подружки и настоящего друга с большим сердцем и душой. За то, что вы двигаете эту мысль и идею. За помощь нашим детям, - сказал Юрий Иванович.

- Спасибо за высокую оценку того, что мы делаем с коллегами, чтобы соответствовать тому, что начала наша дорогая Елизавета Петровна, - ответила президент Ольга Демичева.

Исполнительный директор организации Ольга Рустамова вручает подарок одной из пациенток Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Навестили юных подопечных

После благотворители отправились в Республиканский центр крови, чтобы узнать о текущих делах и потребностях.

Сотрудники центра организовали экскурсию – показали донорские залы, лабораторное оборудование, рассказали о своей работе.

- Оборудование очень старенькое, но работающее, - говорят благотворители. - Нужны реактивы, диагностические наборы и многое, многое другое. Мы передали в Центр крови коробку одноразовых халатов и респираторов. Будем стараться помогать в дальнейшем.

Дальше команда Доктора Лизы навестила деток в Институте неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака. Ребятам вручили подарки, а с коллегами-медиками обсудили, какая помощь с лекарствами и оборудованием требуется отделениям.

- В этот раз, к сожалению, не удалось повидаться с нашим дорогим другом - академиком Эмилем Яковлевичем Фисталем, - говорит президент организации Ольга Демичева. - Но очень надеемся увидеться в следующий раз.

В завершение дня общественники приехали в Донецкую республиканскую детскую клиническую больницу. Встречал делегацию детский онколог Алексей Черкун, который при поддержке «Справедливой помощи» прошел обучение в московском национальном медицинском исследовательском центре имени Дмитрия Рогачева.

Алексей Черкун при поддержке «Справедливой помощи» прошел обучение в Московском национальном медицинском исследовательском центре имени Дмитрия Рогачева Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Квалификация доктора достаточно высока, и мы спокойны за наших подопечных, получающих помощь в этом отделении, - отметили представители организации.

Официально

Позже стало известно, что Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провел официальную встречу с представителями «Справедливой помощи Доктора Лизы».

Денис Владимирович поблагодарил организацию за помощь детям Республики и выразил готовность поддержать деятельность организации в Республике.

- На встрече обсудили взаимодействие по вопросам оказания медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями и получившим ранения в результате боевых действий, - рассказывают благотворители. - Мы благодарны Денису Владимировичу и руководителям Министерств за высокую оценку нашей работы и за тесное сотрудничество.

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