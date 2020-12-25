Мы отправились в музей Доктора Лизы в Донецке. Он создан в офисе донецкого отделения благотворительной организации. В музее хранятся личные вещи Елизаветы Петровны.- Форма. В ней Доктор Лиза возила детей из Республик Донбасса на лечение в Россию.- Ослики из коллекции Елизаветы Петровны. Доктор Лиза коллекционировала осликов, начала собирать их после того, как съездила в Нагорный Карабах. Так же она любила советские игрушки.- Награды. Среди экспонатов - кубок и диплом за работу в Донбассе, а также фотографии Доктора Лизы, сделанные во время поездок в Донецк.- Икона. Она стояла на прикроватной тумбочке Доктора Лизы. В донецкий музей икону передал муж Елизаветы - Глеб Глебович Глинка.- Личные книги. О Докторе Лизе много писали при жизни. Но сама Елизавета не сильно любила публичность, скорее, старалась ее избегать. Уже после гибели Елизаветы Петровны были изданы книги о ней. В одних рассказывается о Лизе. Другие основаны на ее личных рассказах, которые были собраны воедино.Елизавета Глинка - российский общественный деятель и правозащитник. По образованию - врач-реаниматолог. Родилась в Москве в 1962 году.В 2007 году Глинка открывает Международную общественную организацию «Справедливая помощь». Со временем организация берет на себя заботу о бездомных, малоимущих, попавших в трудную жизненную ситуацию.25 декабря 2016 года врач взошла на борт самолета Минобороны России, который отправился в Сирию. Пролетая над Черным морем, недалеко от Сочи, судно потерпело крушение. Авиакатастрофа стала причиной смерти 92 пассажиров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Донецке продолжают дело Доктора Лизы4 года назад Елизавета Глинка погибла при крушении самолета (подробнее)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто хранится в музее Доктора Лизы в Донецке«Комсомолка» побывала в офисе Международной общественной благотворительной организации (подробнее)