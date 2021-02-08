Украинские боевики обстреляли школу в Золотом

Украинские военные огнем из стрелкового оружия повредили стекла в школе. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В ночь на 8 февраля украинские силовики обстреляли школу в Золотом-5, здание получило повреждения. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В представительстве отметили, что получена информация о повреждении остекления на третьем этаже Золотовской средней школы № 4 имени Романа Салькова в населенном пункте Золотое-5 (Михайловка) по улице Войкова. В ночь на 8 февраля огонь велся из стрелкового оружия с позиций на подконтрольном ВСУ хуторе Вольный (Золотое-4).

Сейчас представительство ЛНР в СЦКК проводит фиксацию последствий нарушения режима прекращения огня, о результатах сообщат дополнительно.

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