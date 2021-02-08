Украинская армия сосредоточилась на обстрелах пригородов Донецка

Украинские боевики стреляли по Лозовому из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В воскресенье, 7 февраля, украинские военные весь вечер обстреливали окраины столицы ДНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Больше всего досталось поселку Лозовое на севере от Донецка. Боевики из 56-й отдельной мотопехотной бригады с позиций в Песках выпустили по населенному пункту 20 мин калибром 82 мм.

Луганское на юге столицы обстреливали боевики из 28-й отдельной механизированной бригады. По селу было выпущено 12 гранат из АГС и СПГ, применялось стрелковое оружие.

Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстрелы ДНР: За сутки боевики Киева выпустили 88 боеприпасов по Республике

Впервые за все время действия допмер при обстрелах применялись гаубицы калибром 122 мм (подробнее)