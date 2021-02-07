Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Обстрелы ДНР: За сутки боевики Киева выпустили 88 боеприпасов по Республике

Впервые за все время действия допмер при обстрелах применялись гаубицы калибром 122 мм
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
КомментироватьОставить комментарий
Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 88 единиц. Фото: пресс-центр штаба ООС

Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 88 единиц. Фото: пресс-центр штаба ООС

За прошедшие сутки боевики армии Украины пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по окрестностям Донецкой Народной Республики 88 боеприпасов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались Старомихайловка, Ленинское, Коминтерново, — говорится в сообщении.

Известно, что вчера впервые за все время действия дополнительных мер контроля перемирия противник применил гаубицы 122 миллиметров. Кроме того, по данным СЦКК, при обстрелах использовались вооружения БМП и БТР, различные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Народной милиции ДНР заявили, что ОБСЕ игнорирует преступления украинской армии

Заявление на эту тему оборонное ведомство опубликовало сегодня (подробнее)

Украинский кризис