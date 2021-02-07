Обстрелы ДНР: За сутки боевики Киева выпустили 88 боеприпасов по Республике

Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 88 единиц. Фото: пресс-центр штаба ООС

За прошедшие сутки боевики армии Украины пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по окрестностям Донецкой Народной Республики 88 боеприпасов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались Старомихайловка, Ленинское, Коминтерново, — говорится в сообщении.

Известно, что вчера впервые за все время действия дополнительных мер контроля перемирия противник применил гаубицы 122 миллиметров. Кроме того, по данным СЦКК, при обстрелах использовались вооружения БМП и БТР, различные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Народной милиции ДНР заявили, что ОБСЕ игнорирует преступления украинской армии

Заявление на эту тему оборонное ведомство опубликовало сегодня (подробнее)