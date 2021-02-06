В Народной милиции ДНР заявили, что ОБСЕ игнорирует преступления украинской армии

Седьмой год жители Республик Донбасса живут в условиях необъявленной войны Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе игнорируют факты ранения мирных жителей и повреждений жилого массива в результате обстрелов со стороны украинской армии. Такое заявление сделали сегодня в управлении Народной милиции ДНР.

В оборонном ведомстве напомнили, что 30 января и 2 февраля этого года от обстрелов украинских карателей были ранены два мирных жителя Донецкой Народной Республики - в поселке Александровка на окраине Донецка и районе шахты 6/7 в Горловке.

Кроме того, осколками мин были повреждены десять домов.

- Представители ОБСЕ данные военные преступления до сих пор не задокументировали. Это негативно характеризует Миссию, в задачу которой входит не только фиксировать нарушения, но и не допускать их, - говорится в опубликованном заявлении.

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