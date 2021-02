Facebook заблокировал страницу «Донецкой Республики» за новость о вакцинации «Спутником V»

Страницу ОД ДР в Facebook заблокировали 7 февраля. Фото: пресс-служба ОД ДР / Вконтакте

Страница общественного движения «Донецкая Республика» в Facebook была заблокирована администратором социальной сети. Об этом сообщили в пресс-службе общественников.

— Страница попала в бан с комментарием от администраторов Фейсбука: «This is because ОД «Донецкая Республика» goes against our Community Standards» [потому, что ОД «Донецкая Республика» противоречит нашим стандартам сообщества – прим. ред.], — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что станица была заблокирована после публикации новости о том, что всемирно известный донецкий врач-комбустиолог, директор Института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ) имени В.К. Гусака Эмиль Фисталь сделал прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

— Как видим, администраторам Фейсбука очень не нравится, что в Донецкой Народной Республике проводится вакцинация «Спутником-V»! — считают общественники.

